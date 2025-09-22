Россиян ждут длинные выходные в честь Дня народного единства

В начале ноября россиян ждут изменения в графике: суббота, 1 ноября, будет рабочим днем, а впереди последуют три выходных подряд — с 2 по 4 ноября. Такое решение принято в связи с празднованием Дня народного единства.

Как сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, праздничный день — 4 ноября — в этом году приходится на вторник. Чтобы избежать ситуации, когда понедельник выпадает единственным рабочим днем между выходными и праздником, было принято решение перенести выход с субботы на понедельник.

Таким образом, россияне будут трудиться в субботу, 1 ноября, но получат подряд три дня отдыха — 2, 3 и 4 ноября. Нилов подчеркнул, что это решение разработало Министерство труда, а затем его поддержала трехсторонняя комиссия, куда входят представители правительства, профсоюзов и объединений работодателей.

Ранее сообщалось, что летний сезон в Москве удлинился почти на полторы недели.