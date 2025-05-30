Россиянам дали четыре совета по выбору пробиотиков для здоровья ЖКТ

Врач и биохакер Владимир Попов в беседе с RuNews24.Ru объяснил , на что обращать внимание при выборе добавок для микрофлоры.

Врач Попов рассказал, что главное заблуждение о живых микроорганизмах — представление, что они могут навсегда заселиться в кишечнике. По словам эксперта, на самом деле они лишь временно взаимодействуют с существующей микрофлорой.

Попов пояснил, что для долгосрочного эффекта важнее обеспечить кормовую базу для полезных бактерий. Сделать это можно, если потреблять достаточное количество клетчатки и Омега-3, избегая при этом рафинированных сахаров и трансжиров.

«Несмотря на популярность комплексных пробиотиков, они могут не подойти некоторым людям. Если у вас есть проблемы с микробиотой, например, после курса антибиотиков или сложности с усвоением клетчатки, стоит рассмотреть возможность замены пробиотиков на метабиотики», — поделился Владимир Попов.

Современная диагностика микробиома с помощью генетических методов позволяет точно определить, каких именно бактерий не хватает в кишечнике. После консультации с врачом и проверки станет ясно, как именно помочь ЖКТ и учесть свои особенности здоровья.

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