Россиянам дали четыре совета по выбору пробиотиков для здоровья ЖКТ
Биохакер Попов: комплексные пробиотики могут подойти не каждому
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Врач и биохакер Владимир Попов в беседе с RuNews24.Ru объяснил, на что обращать внимание при выборе добавок для микрофлоры.
Врач Попов рассказал, что главное заблуждение о живых микроорганизмах — представление, что они могут навсегда заселиться в кишечнике. По словам эксперта, на самом деле они лишь временно взаимодействуют с существующей микрофлорой.
Попов пояснил, что для долгосрочного эффекта важнее обеспечить кормовую базу для полезных бактерий. Сделать это можно, если потреблять достаточное количество клетчатки и Омега-3, избегая при этом рафинированных сахаров и трансжиров.
«Несмотря на популярность комплексных пробиотиков, они могут не подойти некоторым людям. Если у вас есть проблемы с микробиотой, например, после курса антибиотиков или сложности с усвоением клетчатки, стоит рассмотреть возможность замены пробиотиков на метабиотики», — поделился Владимир Попов.
Современная диагностика микробиома с помощью генетических методов позволяет точно определить, каких именно бактерий не хватает в кишечнике. После консультации с врачом и проверки станет ясно, как именно помочь ЖКТ и учесть свои особенности здоровья.
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