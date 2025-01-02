Россиянам дали инструкции по защите при атаке БПЛА

Гражданам напомнили о безопасности при воздушной тревоге, которую объявляют при рисках атаки БПЛА. Инструкцию публикует «ТУЛАСМИ» со ссылкой на канал Министерства по региональной безопасности Тульской области.

В первую очередь при объявлении воздушной тревоги при потенциальной угрозе важно спрятаться в здании, желательно на его нижних этажах. Находиться нужно на полу в помещениях далеко от окон и шатких конструкций. Спрятаться можно между несущих стен, в коридоре, ванной, туалете, подвале или на этаже подземного паркинга. Лифтом пользоваться нельзя.

Специалисты напомнили, что ни в коем случае нельзя трогать обломки дронов руками и подходить к подозрительным предметам в целом.

Если тревога застала врасплох, например, на улице или в машине, нужно без паники зайти в ближайшее здание, подземный паркинг или метро.

При обнаружении БПЛА граждане могут обратиться по телефону 112.

Ранее сообщалось, что 1 января в Тульской области объявили воздушную тревогу.