Россиянам дали пять советов, которые помогут пережить праздники без переедания

Диетолог Людмила Денисенко рассказала KP.RU , как не перегрузить ЖКТ при обилии новогодних закусок, блюд и лакомств. Она выделила пять ключевых правил, которые помогут избежать переедания.

Как правило, после новогодних праздников люди сталкиваются с лишними килограммами, однако врач советует обратить внимание не на этот фактор, а на здоровье ЖКТ. Именно в ключевую праздничную ночь люди наедаются больше всего, даже больше, чем нужно.

Денисенко отметила, что на стол нужно ставить как можно больше несладких овощей и фруктов, а также включать их в салаты. Оливье врач считает полезным праздничным блюдом, если заменить некоторые ингредиенты.

«Картофель – абсорбент, морковь – полезный витамин А, горошек (особенно, если он свежий или отваренный замороженный) помогает снижать уровень плохого холестерина. А если вместо колбасы – отварная грудка, то этот салат можно считать вполне диетическим. Главное, не съедать за вечер тазик, а положить себе в качестве гарнира или закуски пару ложек», – объяснила диетолог.

Среди более несладких фруктов можно выделить зеленые яблоки, киви, апельсины, груши, грейпфруты и апельсины.

Вторым советом стало включение кисломолочных продуктов в застолье. Это поможет «подкормить» полезные бактерии в кишечнике, улучшить пищеварение и защитить слизистые ЖКТ.

Кроме того, застолье врач советует начинать с горячих блюд. Это позволит не накидываться сразу на салаты, насытиться пищей и не переесть. Специалист советует включать в меню жирную морскую рыбу, которая не только даст важные витамины и элементы, но и станет профилактикой похмелья.

И в заключение Денисенко рекомендует не увлекаться нарезками и не ставить на стол газировку. Более того, закуски должны перекликаться с основными блюдами. Например, если была подана рыба, то и нарезку нужно сделать с морепродуктами. Например, это могут быть тарталетки с икрой, кальмары. Колбасы и сыры лучше оставить на потом в качестве десерта, когда уже пройдет основное время еды.

Ранее сообщалось о других советов по избеганию переедания на Новый год и дальнейшие праздники. Их дала эндокринолог Дарья Абахина.