Россиянам дали советы по организации шестидневной рабочей недели

Не сбиться с рабочего ритма помогут напоминания: задачник, приложения для организации труда и управления задачами. Главное, по словам эксперта, не торопиться закончить шестой трудовой день. Все нужно делать размеренно, словно это обычный будний день. Перегружать себя работой в него не стоит. При возложении дополнительной нагрузке со стороны коллег важно не бояться отказать.

«Если чувствуете, что физически и эмоционально с трудом справляетесь с длинной рабочей неделей, то включите в свой рабочий день 15-минутные перерывы — это поможет выдохнуть и переключиться на другие задачи без напряжения», — отметила Чукина.

При удаленном режиме работы специалист советует набраться сил перед дополнительным трудовым днем. Это означает, что нужно уделить больше времени сну и прогулкам, а также переключению внимания на что-то расслабляющее.

Напомним, шестидневная рабочая неделя начнется с 28 октября по 2 ноября.

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