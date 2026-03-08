Россиянам дали советы по выбору идеального обручального кольца

При выборе обручального кольца стоит ориентироваться не на модные тенденции, а на практичность и личный комфорт. Такими рекомендациями с « Лентой.ру » поделилась стилист ювелирной сети «585 Золотой» Екатерина Фомина.

Эксперт отметила, что одним из самых универсальных решений остаются классические гладкие кольца. По ее словам, такие модели легче сочетаются с различными стилями одежды и менее подвержены повреждениям при повседневном ношении.

Также специалист советует учитывать образ жизни будущего владельца украшения. Людям с активной работой или тем, кто регулярно занимается спортом, лучше выбирать более прочные изделия без крупных декоративных элементов и массивных вставок.

Фомина обратила внимание и на особенности различных металлов. Например, кольца из белого золота обычно покрываются родием, который со временем может стираться и требует обновления. В то же время изделия из желтого или красного золота считаются менее требовательными в уходе — для сохранения их внешнего вида достаточно периодической полировки. Некоторые пары также выбирают серебряные кольца благодаря их доступной стоимости и возможности обновлять украшения спустя несколько лет.

Кроме того, стилист подчеркнула важность правильной посадки кольца на пальце и советует заранее уточнять возможность изменения размера, поскольку со временем он может меняться. Она добавила, что покупку обручального кольца лучше совершать обдуманно: перед окончательным выбором стоит примерить несколько моделей разной ширины и формы, чтобы определить наиболее комфортный вариант.

