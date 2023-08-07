Россиянам начислят деньги на подготовку к школе: куда обращаться

Тем, кто собирает ребенка в школу, могут выплатить 16 тыс. рублей на подготовку к учебному году. Кого это касается, рассказала юрист Юлия Ченцова в интервью URA.RU .

Кто имеет право на выплату

Родители школьников могут получить, в среднем 14-16 тыс. рублей от государства на обеспечение ребенка всем необходимым, если их семья считается малоимущей, многодетной, если они воспитывают ребенка-инвалида или если речь об одиноком родителе.

Однако требования к получателю и сумма могут варьироваться в зависимости от того или иного региона.

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Как получить выплату

Такая возможность, уточнила юрист, регламентируется социальным контрактом с государством для преодоления материальных трудностей, включая подготовку к школе.

Благодаря этой мере власти могут предоставить родителям как единоразовую выплату, так и ежемесячное пособие вплоть до полугода. Чтобы заключить такой контракт, надо обратиться в местное отделение социальной защиты или МФЦ.

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