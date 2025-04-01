Россиянам напомнили, кому положена отсрочка от весеннего призыва в армию

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала в беседе с RT, кто имеет право на отсрочку от службы в армии, и как ее оформить.

Есть три причины, которые позволяют россиянам получить отсрочку от армии. Это учеба, состояние здоровья и семейное положение. Например, если человек получает высшее или среднее образование, но годен для призыва, он может попросить об отсрочке.

Также на нее имеют право пойти на службу позже люди, испытывающие проблемы со здоровьем. Назначат обследования, оформят документы и позволят приступить к службе после восстановления.

Ярмуш отметила, что отсрочку могут просить лица, которые вынуждены следить или обеспечивать малолетних детей, родителей или родственников, которы не могут сами о себе позаботиться.

Доступна отсрочка и людям из различных госструктур.

«Люди, служащие в Росгвардии, противопожарной и спасательной службах и т.д.», — пояснила Ярмуш.

Все документы оформляются непосредственно в военкомате, где проверяют основания для отсрочки.

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