Россиянам напомнили о количестве выходных на майские праздники

В честь Первомая и Дня Победы россияне смогут насладиться отдыхом в течение восьми дней, как сообщила Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру», в интервью РИА Новости.

По словам собеседницы агентства, в честь Дня труда и Дня Победы у граждан России будет четыре выходных дня соответственно.

«В этом году россиян ожидает восемь выходных дней, приуроченных к майским праздникам: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Первое мая и 9 Мая — выходные праздничные дни, приуроченные ко Дню труда и Дню Победы», — сказала Санина.

Она сообщила, что 2 мая будет выходным днем вместо субботы 4 января 2025 года в соответствии с постановлением Правительства РФ о переносе выходных дней. При этом нерабочее 8 мая перенесено с воскресенья 23 февраля.

Ранее синоптик Тишковец предупредил, что Москве грозит арктическое вторжение на Первомай.