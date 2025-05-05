Россиянам напомнили о начале трехдневной рабочей недели

В России с 5 по 7 мая включительно будет действовать трехдневная рабочая неделя, напомнил Александр Южалин, руководитель юридической практики сервиса SuperJob, в интервью РИА Новости.

По словам собеседника агентства, В мае 2025 года граждан Российской Федерации ожидают две сокращённые рабочие недели. При этом 5, 6 и 7 мая будут рабочими днями, как сообщил Южалин.

Он пояснил, что такой распорядок обусловлен переносом выходных дней, связанных с другими праздниками. Так, выходной 4 января, который приходился на субботу, был перенесен на 2 мая, а 23 февраля, выпавшее на воскресенье, стало выходным днём 8 мая, который был перенесен с четверга.

«Работодатели обязаны сократить предпраздничные рабочие дни на час — это касается и офисных сотрудников, и тех, кто работает удаленно или по гибкому графику. Исключения — только для непрерывных производств, где переработка компенсируется», — добавил эксперт.

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