Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе перед Новым годом

Россиянам напомнили о третьей в этом году шестидневной рабочей неделе – с 23 по 28 декабря.

Это связано с постановлением правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году». В соответствии с ним выходной переносится с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря, сообщила РИА Новости эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова.