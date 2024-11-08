Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе перед Новым годом
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Россиянам напомнили о третьей в этом году шестидневной рабочей неделе – с 23 по 28 декабря.
Это связано с постановлением правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году». В соответствии с ним выходной переносится с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря, сообщила РИА Новости эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова.
28 декабря не будет сокращенным рабочим днем.
Новогодние каникулы продлятся 11 дней. Россияне будут отдыхать с 29 декабря по 8 января.
Напомним, что предыдущая шестидневная рабочая неделя была перед Днем народного единства. Тогда россияне работали с 28 октября по 2 ноября.
До этого шестидневка была с 22 по 27 апреля.
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