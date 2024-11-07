Турэксперт Ансталь назвала топ направлений для новогоднего отдыха семьей

По словам турэксперта Наталии Ансталь, провести новогодние каникулы с семьей следует в Великом Устюге. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что там находится резиденция главного Деда Мороза, поэтому каждый ребенок будет рад подобному времяпрепровождению, как и его родители.

По мнению турэксперта, также настоящая зимняя сказка ждет путешественников и в Карелии, где много уютных отелей. Так, в республике можно посетить Рускеалу. При этом с детьми более старшего возраста можно поехать в более активные места отдыха, вроде Калининграда или городов Золотого кольца. Предпочитающим теплые регионы можно рассмотреть Сочи. Тем не менее с маленькими детьми лучше отказаться от длительных поездок.

Она отметила, что в плане зарубежных направлений стоит выбрать Египет, Таиланд, Шри-Ланку, Кубу и Мальдивы.

Ранее также в Российском союзе туриндустрии назвали направления отдыха россиян на новогодних праздниках.