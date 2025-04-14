Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце октября

С 27 октября по 1 ноября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, которая станет единственной в этом году, поведала в беседе с РИА Новости Юлия Санина, руководитель по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».

Она подчеркнула, что это связано с тем, что выходной день был перенесен на понедельник, чтобы люди могли спокойно отдохнуть три дня подряд в честь празднования Дня народного единства.

«В 2025 году россиян ожидает одна шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября, при этом рабочий день 1 ноября будет сокращенным на один час. Это связано с постановлением правительства РФ, которое предусматривает перенос выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября», — пояснила Санина.

Собеседник агентства добавила, что после довольно напряженной рабочей недели, которая продлится до 1 ноября включительно, у российских граждан будет сразу три выходных подряд — со 2 по 4 ноября — в честь Дня народного единства. Затем, с 5 по 7 ноября, рабочая неделя будет сокращена до трех дней.

Ранее россиянам напомнили о количестве выходных на предстоящие майские праздники.