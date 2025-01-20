Россиянам напомнили о штрафах за неправильно выброшенную елку

В случае нарушения правил утилизации новогодней живой ели в России, нарушители могут быть оштрафованы на сумму до четырёх тысяч рублей. Это следует из заявления Владимира Кошелева, первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Он отметил, что за выброс крупногабаритного мусора в неположенном месте также предусмотрены финансовые санкции. Информация предоставлена РИА Новости.

В ходе беседы с представителем агентства было отмечено, что живая ель является крупногабаритным отходом, и ее ни в коем случае не стоит выбрасывать в контейнер для твердых бытовых отходов, поскольку это противоречит стандартам ГОСТ.

«В стандартные уличные контейнеры по ГОСТ Р 56195-2014 можно выбрасывать только некрупногабаритные отходы, размеры которых не превышают 0,5 метров в глубину, длину и ширину. Иначе придется заплатить штраф от двух до трех тысяч рублей, а в случае повторного нарушения в течение года — от трех до четырех тысяч», — сказал Кошелев.

Он также обратил внимание на то, что есть экологичные методы утилизации елок. Например, можно измельчить их и использовать в качестве мульчи для растений или подстилки для животных. Также он упомянул, что можно закопать ёлку на дачном участке, чтобы она стала частью экосистемы, или использовать ее в качестве органического удобрения.

Ранее сообщалось, что семья из Москвы вынужденно съехала из своей квартиры из-за паутинных клещей, появившихся в жилище с иностранной елки.