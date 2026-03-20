Россиянам напомнили о штрафах за самовольную замену батарей в квартире

Замена радиаторов отопления в квартире может обернуться штрафом, напомнил член комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, за самовольную установку батарей предусмотрена административная ответственность. Так, за это россиянам грозит штраф в размере от 1000 до 1500 рублей.

Как отметил в интервью «Вечерней Москве» юрист, член Комитета по ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин, чтобы избежать неприятностей и аварийных ситуаций, все работы по замене батарей следует проводить только через специализированные организации и с предварительного одобрения управляющей компании.

«Самый распространенный тип жилья в России, который составляет около 85% жилого фонда, — это советские дома, построенные до 1991 года. В таких домах используется вертикальная разводка отопления, а радиаторы считаются общедомовым имуществом. Ответственность за их состояние несет управляющая компания. Самовольная замена батареи приравнивается к порче общедомового имущества», — подчеркнул эксперт.

Исключение составляют новостройки с горизонтальной разводкой труб, где радиатор находится в зоне ответственности собственника. Однако даже в этом случае необходимо согласование с УК.

Технически замена батареи связана со сливом теплоносителя во всем стояке. Это возможно только при доступе в подвальное помещение дома. Кроме того, нельзя просто так установить радиатор с большим количеством секций, не предусмотренных проектом. Любые изменения требуют корректировки проектной документации.

