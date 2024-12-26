Россиянам напомнили о штрафах за украшение подъезда на Новый год

В беседе с RT доктор юридических наук Вадим Виноградов высказался об опасности украшений подъезда на Новый год и предупредил о предусмотренной ответственности.

Как отметил эксперт, ответственности за само украшение подъездов на законодательном уровне нет, однако важно считаться с правилами использования общего имущества в многоквартирных домах. Как раз за нарушение этих норм может последовать уже наказание по КоАП или УК РФ. Например, в случае, если гирлянда нарушает пожарную безопасность или приводит к полноценному возгоранию.

«Если будет установлено, что причиной пожара стало неправильное использование украшений, виновный может нести административную (ст. 20.4. КоАП России «Нарушение требований пожарной безопасности») или даже уголовную ответственность (ст. 219 УК России «Нарушение требований пожарной безопасности»)», — объяснил юрист.

Если новогодние украшения подъезда не воспринимаются соседями, они могут указать на нарушение их жилищных прав. Тогда с жалобой будет разбираться управляющая компания или ТСЖ. Автора создания новогодней атмосферы могут обязать компенсировать ущерб жильцам, если такой найдут. Например, при повреждении двери или стены квартиры.

Действия важно согласовывать с управляющей компанией и жильцами дома, использовать качественные украшения и следить за их нормальной работой, заключает юрист.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о штрафах за украшение машин гирляндами.