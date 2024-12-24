Россияне столкнутся со штрафами за украшение автомобиля к Новому году

Адвокат Сергей Радько в беседе с RT напомнил, что новогодние украшения на машине, такие как гирлянды, могут привести к административному наказанию.

Как пояснил юрист, гирлянда в случае с машиной считается внешними световыми приборами. Такое не предусмотрено заводом авто, а, следовательно, является внесением изменений в конструкцию и дополнительным оборудованием. За такие яркие акценты автомобилист может получить штраф в размере 500 рублей.

Однако помимо этого эксперт советует не украшать машины гирляндами, так как это опасно для машины и водителей. Как напомнил Радько, нередко происходят короткие замыкания и пожары, а это большой риск для жизни и здоровья людей.

Кроме того, гирлянды могут стать отвлекающим фактором для других участников движения, а это чревато авариями. Уже три причины, чтобы отказаться от «превращения» машины в елку.

Ранее сообщалось, что, по версии Shot, в России серьезно увеличилось число штрафов за машины, украшенные на Новый год.