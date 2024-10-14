Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе в начале ноября

С 5 по 8 ноября в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября будет всего четыре рабочих дня. Информация об этом опубликована на сайте Госдумы.

На зато на предшествующей неделе, с 28 октября по 2 ноября, россиянам придется отработь шесть дней.

Шестидневная рабочая неделя связана с переносом выходного дня, но рабочий день будет сокращенным.

Россиянам напомнили, что работа в выходной или не рабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Это закреплено в 153 статье ТК РФ.

Сотруднику предоставляет право выбрать дополнительный день для отдыха вместо дополнительной оплаты.

Ранее сообщалось о том, что в России могут запретить опасные работы для самозанятых.