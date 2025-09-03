Россиянам напомнили о сроках уплаты имущественных налогов

До 1 декабря россияне обязаны оплатить имущественные налоги за прошлый год. В случае просрочки начисляются пени, напомнила в беседе с РИА Новости юрист, партнер юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Юлия Замятина.

По ее словам, с сентября гражданам начинают приходить уведомления от Федеральной налоговой службы (ФНС). В них указываются суммы к уплате по транспортному, земельному и имущественному налогам. Все они рассчитываются автоматически на основании данных, которые поступают в налоговые органы от Росреестра, ГИБДД, банков и других ведомств. Срок един для всех категорий — 1 декабря.

Кроме того, осенью россияне должны уплатить налог на доходы физических лиц с процентов по банковским вкладам и счетам за 2024 год. Облагается только та часть процентного дохода, которая превышает расчетный лимит: произведение 1 млн рублей и максимальной ключевой ставки ЦБ, действовавшей в 2024 году. Так как ставка достигала 21%, налогом облагается сумма свыше 210 тысяч рублей.

Замятина уточнила, что этот налог также включается в уведомление и должен быть перечислен до 1 декабря. В то же время, если гражданин ранее подавал декларацию 3-НДФЛ с указанием налога к уплате, то срок платежа наступил еще 15 июля.

В случае просрочки автоматически начисляются пени на сумму задолженности. Погасить долг можно через единый налоговый счет: достаточно пополнить баланс, а средства будут списаны в счет погашения недоимки, пояснила юрист.

