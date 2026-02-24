Россиянам напомнили о выходных в Международный женский день

В Государственной думе РФ напомнили россиянам о графике выходных и праздничных дней в марте 2026 года.

В комментарии RT депутат Алексей Говырин отметил, что Международный женский день 8 Марта в этом году выпадает на воскресенье. Согласно Трудовому кодексу, нерабочий праздничный день, совпадающий с выходным, переносится на следующий после праздника рабочий день. Таким образом, выходной с воскресенья переносится на понедельник 9 марта.

В итоге при пятидневной рабочей неделе россияне будут отдыхать три дня подряд: 7 марта (суббота), 8 марта (воскресенье) и 9 марта (понедельник). Приступать к работе нужно во вторник 10 марта.

Депутат обратил внимание на то, что пятница, 6 марта, не является предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего дня в этот день не сокращается. Норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе в марте составит 168 часов (21 рабочий день и 10 выходных и праздничных).

Для работников со сменным графиком три выходных подряд не гарантированы. Однако работа в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере, либо по желанию работника может быть предоставлен другой день отдыха.

При гибком графике 8 Марта остается праздничным днем, а рабочий день накануне праздника (6 марта) сокращается на один час — это правило действует независимо от графика.

