Россиянам напомнили об ответственности за использование собственных глушилок

Российским гражданам грозит серьезное наказание за самовольное использование средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления дронов. Об этом в интервью «Газете.Ru» напомнил эксперт фонда «Национальной технологической инициативы» (НТИ) и гендиректор группы компаний ST IT Антон Аверьянов.

Согласно действующему российскому законодательству, применение подобных устройств без специального разрешения является административным правонарушением и может привести к аресту на срок до 15 суток.

Эксперт подчеркнул, что право на использование глушилок имеют исключительно силовые ведомства — Министерство обороны РФ, ФСБ и МВД. Для установки и запуска такого оборудования требуется согласование с Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ).

Частным лицам и компаниям применение этих устройств строго запрещено несмотря на то, что их можно свободно приобрести в интернете.

По словам Аверьянова, нарушителей ждет ответственность по ст. 13.4 КоАП РФ, предусматривающая штраф от 500 до 1 тыс. руб. с конфискацией устройства. При серьезных нарушениях — штраф до 5 тыс. руб. или административный арест

Контроль за соблюдением этих правил осуществляет Роскомнадзор. Граждане, заметившие незаконное использование глушилок, могут обратиться с жалобой в полицию или непосредственно в федеральное ведомство. Полицейские в свою очередь передают информацию регулятору для проведения проверки.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 32 украинских БПЛА.