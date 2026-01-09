Россиянам напомнили про эффективный способ накопления на пенсию

Формировать пенсионные накопления целесообразно с самого начала карьеры, даже откладывая небольшие суммы. Такой подход позволяет создать финансовую подушку безопасности без ущерба для текущего уровня жизни. Об этом в беседе с «Газетой.ру» заявил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

По словам эксперта, фундаментом успеха является системное финансовое планирование. Речь идет о четком учете доходов и расходов, анализе трат, отказе от неиспользуемых услуг и, что критически важно, о регулярном автоматическом пополнении накопительного счета. Достаточно один раз настроить автоплатеж на телефоне, чтобы сбережения превратились в устойчивую привычку. Средства, предназначенные для отдаленных целей, таких как пенсия, эксперт советует мысленно «запирать на замок», ограждая их от сиюминутных желаний.

Ключевым преимуществом раннего старта является магия сложного процента. Даже скромные, но постоянные взносы, инвестированные на длительный срок, имеют потенциал вырасти в серьезный капитал благодаря реинвестированию полученного дохода. Беляков подчеркивает, что эти сбережения не должны восприниматься как жертва. Это — осознанная инвестиция в собственную независимость и комфорт завтрашнего дня.

Практическая стратегия, по мнению главы НАПФ, заключается в диверсификации. Краткосрочные цели, например, отпуск или крупная покупка, можно сочетать с долгосрочным пенсионным планированием. Для оперативных нужд подойдут накопительные счета, а для будущей пенсии — специализированные инструменты, такие как негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) или программа долгосрочных сбережений (ПДС).

Эксперт обратил внимание, что размер дохода зачастую играет меньшую роль, чем финансовая дисциплина. Умение грамотно распределять ресурсы часто оказывается эффективнее крупного, но нерегулярного заработка.

Среди типичных ошибок Беляков выделил погоню за сверхдоходностью без оценки рисков, отсутствие четкого плана и спонтанные, а не системные отчисления. Отказ от формирования накоплений в пользу исключительно текущего потребления, по его оценке, является главным риском для уровня жизни в будущем.

Ранее сообщалось, что матерям зачтут все годы ухода в пенсионный стаж.