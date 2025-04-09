Россиянам напомнили про способы укрепления иммунитета весной

Доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко в беседе с сайтом aif.ru рассказал , как укрепить свой иммунитет этой весной.

Врач напомнил про базовые правила здоровья, которые по сути помогают держать иммунитет в состоянии готовности постоянно. В первую очередь это сбалансированное и регулярное питание. Карпенко рекомендовал наполнить рацион продуктами с разнообразными витаминами и микроэлементами, не зацикливаясь на определенных овощах или фруктах.

Также важно уделять время регулярной физической активности и по возможности проводить время на свежем воздухе.

Кроме того, собеседник сайта напомнил, как важно мыть руки и проветривать помещения в период ОРВИ. Не стоит также часто находиться в местах скопления людей.

«Длительное нахождение в стрессовой ситуации может негативно повлиять на иммунную систему, хотя взаимосвязь уровня психологического стресса, иммунной системы и заболеваемости, пока недостаточно изучена», — отметил врач.

Однако самой лучшей защитой от вирусов станет вакцинация, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что врач пояснила симптомы микоплазменной пневмонии с кровяным кашлем.