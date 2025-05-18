Россиянам напомнили, за сбор каких грибов можно расстаться со свободой и 3 млн рублей

Гражданам Российской Федерации напомнили о возможности получить штраф в размере до 1 миллиона рублей за сбор грибов, которые находятся под охраной и занесены в Красную книгу. Запрет на сбор таких грибов действует с октября 2023 года, сообщает «АльфаСтрахование».

За случайный сбор редких грибов предусмотрен штраф от 2500 до 5000 рублей. Если же сбор был умышленным, то нарушителю грозит до четырёх лет принудительных работ и штраф до 1 миллиона рублей.

«Их около 41 вида, включая мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенку небродийскую, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный, трутовик корнелюбивый», — рассказали RT в пресс-службе компании.

В законодательстве строго регламентирована продажа грибов, занесенных в Красную книгу. За их реализацию группой лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 3 миллионов рублей и даже лишения свободы на срок до девяти лет.

Более того, размещение в социальных сетях фотографий и видеозаписей, на которых запечатлены эти грибы, также может повлечь за собой наказание — вплоть до шести лет тюремного заключения и штрафа в размере до 2 млн рублей.

В организации рекомендовали собирать только те грибы, которые хорошо знакомы, чтобы избежать подобных инцидентов.

Ранее грибник Красилов рассказал, какие грибы категорически нельзя собирать в начале весны.