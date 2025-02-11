Россиянам назвали альтернативы пляжам Черного моря на лето 2025 года

Эксперт в сфере туризма Евгений Кононов в беседе с сайтом aif.ru рассказал, чем заменить отпуск на Черном море летом 2025 года. Он назвал семь направлений, которые можно назвать альтернативами южным курортам России.

Первый в списке Ставропольский край, где можно с пользой провести время на природе и на минеральных источниках. Эксперт советует отдохнуть в Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и Ессентуках, где полно оздоровительных процедур на любой вкус.

Также напомнил Кононов о Байкале. Здесь россияне стали проводить отпуск круглогодично, каждый сезон. Уровень сервисов и кемпингов в этом месте выросли за последний год. Поближе к Москве из озер можно обратить внимание на Селигер в Тверской и Новгородской областях. Место живописное, с уединенными базами отдыха, а также курортами с развитой инфраструктурой.

Специалист включил в свой список также Приморский край с теплым Японским морем, Калининградскую область, Дагестан с Каспийским побережьем, а также термальные курорты в Челябинской области и других мест Урала.

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