Россиянам назвали главную опасность свиного гриппа

H1N1 (свиной грипп) - инфекционное заболевание, возбудителем которого выступает вирус группы А. При этом врач напомнила, что симптомы схожи с другими вирусными заболеваниями, по этой причине при любых недугах следует обращаться к специалисту и сдавать анализы.

Наиболее распространенные признаки заражения: высокая температура (38°C и выше), резкая и продолжительная слабость, боли в мышцах, насморк, кашель, боль в горле, головная боль, а также тошнота, рвота.

«Главная опасность свиного гриппа для человека заключается в его способности вызывать тяжелые осложнения, такие как пневмония, острая дыхательная недостаточность и воспаление внутренних органов. Эти осложнения могут развиваться стремительно, иногда за несколько часов, и представлять угрозу для жизни пациента», — объяснила врач.

Врач советует следовать рекомендациям врачей, а также базовым правилам респираторной гигиены. Нужно чихать и кашлять в локоть или салфетку, проводить влажную уборку, проветривать помещения и избегать мест общественного скопления, а также использовать антисептические средства для рук. При возвращении домой также нужно хорошо помыть руки. Специалист также заключила и напомнила, что лучше всего защитит от гриппа прививка.

Ранее сообщалось, что на Тайване число заболевших гриппом установило 10-летний рекорд.