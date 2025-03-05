Россиянам объяснили, чем голодовка отличается от Великого поста

Михаил Иванов, депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», в интервью RT рассказал российским верующим, как правильно составить рацион питания во время Великого поста.

Он подчеркнул, что пост — это не просто голодовка, отказ от еды, а самый настоящий шанс пересмотреть свой рацион и попробовать что-то новое и полезное.

«Время Великого поста — это не просто диета, а комплексный подход к своей жизни, где духовное преображение неразрывно связано с заботой о теле», — подчеркнул депутат.

Иванов подчеркнул, что, несмотря на распространенное убеждение, постное меню может быть разнообразным и аппетитным. Главное — это осознанный подход к формированию рациона. По мнению законодателя, в первую очередь нужно обеспечить свой организм всеми имеющимися в наличии необходимыми витаминами и минералами.

«В постном меню особое место занимают овощи и фрукты, особенно сезонные, а также крупы и бобовые, которые являются источниками энергии, сложных углеводов и растительного белка», — заявил он.

Иванов также подчеркнул значимость растительных масел, богатых полезными жирными кислотами, а также продуктов, которые могут восполнить дефицит животного белка, таких как семечки, орехи и грибы.

Кроме того, он отметил, что во время поста особенно важно поддерживать оптимальный уровень жидкости в организме, употребляя достаточное количество чистой ключевой воды, а также компотов и различных травяных чаев.

В завершение беседы с журналистами RT Иванов посоветовал всем подходить к выбору пищи в Великий пост с вниманием и молитвой, выражая благодарность.

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