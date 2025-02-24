Россиянам назвали самое полезное масло для сердца

Врач терапевт-диетолог и научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о пользе кокосового масла для сердечно-сосудистой системы.

Распространено мнение, что масло в любом его виде повышает холестерин и вредит сердцу. Однако врач Солнцева развеяла этот миф, отметив, что есть масса растительных вариантов, которые при умеренном употреблении помогают здоровью. Пример тому — кокосовое масло. По ее словам, продукт содержит среднецепочечные жирные кислоты и добавку Трикаприн, что в целом делает его полезным.

«Эта добавка, обнаруженная в кокосовом масле, оказывает оздоравливающее действие на сердечные клетки, улучшая липидный обмен и предотвращая кардиомиопатию. Кардиомиопатия характеризуется накоплением избыточного количества триглицеридов(жиров) в кардиомиоцитах, что может привести к тяжелой кардиопатии и сердечной недостаточности», — пояснила врач.

Однако и кокосового масла есть минус — насыщенные жиры. При чрезмерном употреблении можно вызвать обратный эффект: навредить сердечно-сосудистой системе или вызвать атеросклероз.

Ранее сообщалось, что врач объяснила опасность рафинированного масла.