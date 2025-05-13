Россиянам назвали самый полезный кефир

Ирина Попкова, нутрициолог и эксперт компании Biogenа, в беседе с «Газетой.Ru» поделилась рекомендациями по выбору кефира, который является кладезю полезных веществ для организма.

По словам специалиста, чтобы получить от него максимальную пользу, важно уметь правильно выбирать качественный продукт.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это натуральность. Качественный кефир должен содержать только молоко и закваску на основе кефирных грибков, состоящих из молочнокислых палочек, дрожжей и уксуснокислых бактерий. Не стоит покупать продукты с добавками, загустителями и консервантами. Срок годности кефира не должен превышать 14 дней, что свидетельствует о его свежести.

По словам Попковой, особенно полезен трехдневный кефир. Именно на третьи сутки ферментации достигается максимальная концентрация пробиотиков, способствующих поддержанию здорового микробиома кишечника и укреплению иммунной системы.

Жирность кефира не играет решающей роли. Любой кефир, даже с содержанием жира 3,2%, полезен. Молочные жиры способствуют насыщению и помогают усваиваться жирорастворимым витаминам, что делает кефир отличным выбором для тех, кто следит за своим весом. Рекомендуемая порция составляет 250–300 мл в день.

Если человеку предпочтительнее покупать кефир на рынке, обязательно нужно просить сертификаты качества. Это обеспечит уверенность в безопасности продукта.

Кефир не только улучшает пищеварение, но и помогает снижать артериальное давление и уровень сахара в крови. Его антимикробные и противовоспалительные свойства делают его мощным функциональным продуктом.

Ранее сообщалось, что биолог Ирина Лялина пояснила пользу кефира.