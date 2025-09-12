Россиянам назвали способ уволиться с места работы без отработки

Согласно Трудовому кодексу россияне должны отработать еще две недели после подачи заявления об увольнении, но это не всегда обязательно. Об этом рассказал Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области. Его точку зрения привело издание RT.

По словам юриста, далеко не всегда, согласно закону, следует отрабатывать положенные две недели.

«Трудовой кодекс предусматривает случаи, когда работник может уволиться без отработки, то есть в день, указанный в заявлении на увольнение. Для этого должна быть либо уважительная причина, либо согласие работодателя», — указал он.

Эксперт добавил, что в качестве уважительной причины рассматривается выход работника на пенсию, поступление его в образовательную организацию либо другие случаи, когда он объективно не в состоянии продолжать работать на прежнем месте. Право не отрабатывать также дают ему при выявленных нарушениях со стороны работодателя. И последним способом уйти без отработки является отпуск с последующим увольнением.

