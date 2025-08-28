Россиянам назвали способы сохранения урожая и закруток

Август радует садоводов щедрым урожаем, однако его сохранность становится главной задачей. Чтобы свежие овощи, ароматные ягоды и домашние заготовки оставались качественными как можно дольше, важно знать несколько ключевых правил. Известный садовод и телеведущая Октябрина Ганичкина в интервью «Вечерней Москве» поделилась профессиональными рекомендациями.

По ее словам, в конце последнего летнего месяца особенно удачным временем считается консервирование томатов, огурцов, кабачков и патиссонов. По словам эксперта, соленые кабачки получаются даже вкуснее, чем традиционные огурцы. Также наступает идеальный момент для приготовления варенья, джемов, соков и компотов из смородины и малины — эти заготовки прекрасно дополнят зимний рацион.

Садовод добавила, что оптимальным местом для хранения домашних консервов и овощей является погреб. В прохладных и затемненных условиях они могут сохранять свежесть до двух лет. Если погреба нет, подойдет застекленный балкон, где продукты можно разместить в бумажных мешках — это предотвращает скопление конденсата и замедляет гниение. В такой упаковке при температуре +2…+3°C отлично хранятся картофель, морковь и свекла вплоть до декабря. Даже в теплую зиму они останутся свежими. На балконе также можно хранить арбузы, укрытые тканью для уменьшения испарения влаги. Кроме того, кабачки, тыкву, лук и чеснок лучше держать в кладовке или другом сухом месте в квартире. Особенно долго хранятся цуккини — если срезать их с плодоножкой, они не испортятся до весны. Лук и чеснок требуют особых условий: их не следует оставлять на кухне из-за повышенной влажности, которая провоцирует прорастание. Идеальная температура для них — +16–18°C. Для сохранения ягод и зелени Ганичкина рекомендует использовать заморозку — это простой и эффективный способ надолго сберечь их вкус и пользу.

По ее мнению, соблюдение этих советов позволит наслаждаться дарами августа в течение многих месяцев и разнообразить меню в холодное время года.

