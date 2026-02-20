Россиянам назвали стоимость десятидневного тура по Дальнему Востоку

Владивосток станет отправной и конечной точкой нового масштабного проекта — «Тихоокеанского круиза». Маршрут соединит Приморье, Камчатку и Сахалин. По информации портала VladNews, путешествие рассчитано на 10 дней, а его стоимость составит 17 тыс. рублей в сутки.

Таким образом, полный тур обойдется примерно в 170 тыс. рублей с человека. Навигация будет проходить с июня по октябрь, когда дальневосточная природа наиболее гостеприимна.

Владивосток к приему туристов готов: сейчас в городе работают 98 туроператоров, 300 турагентств и 257 аттестованных экскурсоводов, включая 66 гидов-переводчиков. Для гостей разработаны разнообразные варианты досуга, а обслуживание крупных туристических групп требует безупречной координации.

Приморье намерено задать высокую планку сервиса на берегу, чтобы путешественники запомнили восточные рубежи России с лучшей стороны.

Но не только Приморье готовится к приему гостей: на Камчатке и Сахалине уже началась подготовка гидов, которые встретят туристов на местах. «Тихоокеанский круиз» войдет в национальный туристический маршрут, для чего проекту предстоит пройти межрегиональную аттестацию.

Дальний Восток встретит путешественников мозаикой культур, дикой природой и уникальными ландшафтами. Организаторы уверены, что новый круиз станет идеальным способом открыть для себя восточные рубежи страны.

