Россиянам назвали страны для отдыха, где не понадобится загранпаспорт

Эксперт в области туризма Елена Агаршева рассказала RuNews24.ru , в каких странах не требуется загранпаспорт для въезда.

По словам специалиста, интересными направлениями без виз и загранпаспорта станут Абхазия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия. Здесь можно насладиться национальной кухней, увидеть древние города и достопримечательности, увидеть живописные природные виды, монастыри и многое другое.

В Абхазии можно попробовать мамалыгу, ачарпу и местное вино, походить по монастырям и полюбоваться на горы. В Армении — найти древние храмы, невероятную природу, в том числе горы и озеров Севан, гостеприимных людей и вкусные национальные блюда.

«Экскурсии по городам, посещение исторических мест, прогулки по заповедным лесам, знакомство с белорусской кухней — вот чем тут можно заняться. И обязатель но стоит попробовать драники, мачанку и белорусский квас», — советует эксперт, рассказывая про Белоруссию.

Казахстан может удивить бескрайними степями, современными городами, космодромом Байконур, городом Алматы, Чарынским каньоном и озером Боровым. В Киргизии можно попробовать настоящий кумыс, оценить озеро Иссык-Куль и ущелье Ала-Арча.

В Осетию можно ехать не только за национальными пирогами, но и впечатлиться Цхинвалом, озером Эрцо, Аланским Свято-Успенским монастырем.

По словам эксперта, посещение стран без загранпаспорта могут принести новый опыт и снять страх с путешествий за границу. Многие не путешествуют, потому что как раз опасаются проблем с документами и боятся неизведанного.

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