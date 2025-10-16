Россиянам назвали суточные нормы мяса, соли и сахара

Управление Роспотребнадзора по ЯНАО опубликовало конкретные рекомендации по формированию здорового рациона питания с учетом современных медицинских норм. Об этом со ссылкой на ведомство пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Специалисты ведомства установили четкие количественные показатели: суточная норма потребления красного мяса не должна превышать 80 граммов, соли — 5-6 граммов, а на сахар должно приходиться не более 10% общей калорийности дневного рациона. В качестве альтернативы мясу предлагается использовать рыбу, птицу или бобовые культуры, которые содержат необходимый белок без избыточного количества животных жиров.

Основами сбалансированного питания названы крупы, бобовые, хлеб, картофель и макаронные изделия как основные источники углеводов, а также не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно для обеспечения организма витаминами и пищевыми волокнами.

Особое внимание уделяется молочным продуктам как источнику кальция, фосфора и витаминов A, B2 и D, особенно важных в условиях северного региона. Жиры как растительного, так и животного происхождения должны составлять не более 30% от общей калорийности суточного рациона.

Отдельно специалисты подчеркнули важность соблюдения питьевого режима для предотвращения обезвоживания организма, что особенно актуально для жителей Ямала с его специфическими климатическими условиями.

