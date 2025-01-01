Россиянам обещали автоматически продлить истекшие в 2025-м водительские права

Россиянам, согласно постановлению правительства РФ, автоматически продлят водительские права, даже если они истекают в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Россияне, которые водят личный транспорт или занимается вождением во время трудовой и предпринимательской деятельности не нужно будет специально менять права. Они продлятся автоматически, даже их срок действия датирован 2025 годом. Однако есть случаи, когда замена документа все-таки нужна.

В ГАИ добавили, что менять права необходимо при смене каких-либо персональных данных. Также важно податься на получение нового удостоверения, если сменились противопоказания к управлению машинами.

Отметили, что весной 2022 года водительские удостоверения со сроком 2022-2023 годов продлевались также автоматически.

Ранее сообщалось, что юрист Хаминский предупредил россиян о срочной замене истекших прав на вождение.