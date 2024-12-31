Россиянам посоветовали «бежать» менять водительские права в 2025 году

Руководитель центра правопорядка в Москве и Подмосковью Александр Хаминский в беседе с РИА Новости напомнил гражданам о важности замены прав на вождение. Он посоветовал не тянуть с переоформлением некоторым категориям российских водителей.

В превую очередь обновить права необходимо водителям, чьи права автоматически продлились в 2022 году. Срок документа истекает через три года, следовательно, в начале 2025-го самое время обратиться в МРЭО ГИБДД или МФЦ.

«Они должны подать заявление о выдаче нового удостоверения, справку о состоянии здоровья и квитанцию об оплате госпошлины», — подчеркнул Хаминский.

Так как систему получения прав давно сделали удобной, то водители смогут получить обновленные документы в день обращения.

За управление транспортом с документами, у которых истек срок действия, предусмотрены штрафы. По словам юриста, размер варьируется от пяти до 15 тысяч рублей.

Также напомним, что с 12 декабря в России стали серьезнее штрафы за превышение скорости, обгон по встречной полосе и другие нарушения ПДД.

Ранее сообщалось, что в РФ резко выросло число штрафов за украшение машин к Новому году.