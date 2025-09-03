Россиянам объяснили, что делать, если покойник позвал с собой во сне

Сны, в которых умершие родственники или знакомые зовут с собой, часто вызывают тревогу и беспокойство. Как передает ИА «ЕЛЬ» со ссылкой на неназванного священнослужителя РПЦ, такой сон не всегда является дурным предзнаменованием.

По его словам, в первую очередь, такое сновидение напоминает живому человеку о его духовной ответственности перед теми, кто уже покинул этот мир.

Священник порекомендовал после пробуждения искренне помолиться за упокой души человека, появившегося во сне. Он подчеркнул, что самой сильной и ценной будет считаться личная молитва, идущая от самого сердца.

Представитель РПЦ также добавил, что такая молитва обладает большей духовной силой, чем даже поданная в храме записка, поскольку отражает глубокую личную связь и непосредственное обращение к Богу.

При этом церковные обряды и таинства не теряют своего значения. Такие формы поминовения, как сорокоуст — молитвенное поминовение в течение сорока дней, панихида — заупокойная служба, и другие обряды помогают поддерживать и укреплять духовную связь с усопшими.

