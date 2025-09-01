В РПЦ объяснили, с какого момента можно молиться за усопшего

Молитвы за усопшего человека можно и нужно возносить сразу же после его смерти. Об этом рассказал настоятель Воскресенского храма села Болотново, протоиерей Андрей Ефанов. Его слова приводит «Московский комсомолец».

С церковной точки зрения, отметил священнослужитель, поминовение начинается в самый момент смерти и выражается в молитвенном обращении к Богу об упокоении души усопшего.

«Молитва нужна сразу с момента смерти, чтобы поддержать душу усопшего», — объяснил потоиререй.

Протоиерей подчеркнул, что молитвы об усопшем могут быть как произвольными, идущими от самого сердца, так и каноническими — чтением панихиды, канона или литии. Для крещеных в православие усопших допустимо подать записку о поминовении в храме на Проскомидию или заказать сорокоуст.

Священник добавил, что родственники могут начать чтение Псалтири по усопшему. По его словам, эти действия можно осуществлять до проведения погребения или кремации, предварительно согласовав последнюю с настоятелем храма.

Что касается поминальной трапезы, то с церковной точки зрения она не является частью поминовения в духовном смысле. Трапеза, по словам протоирея, является возможностью для родственников и близких собраться вместе, вспомнить умершего и оказать эмоциональную поддержку. Проводить ее можно в любое удобное время, согласно сложившимся семейным традициям и обстоятельствам.

