Россиянам объяснили, что грозит за оккультную символику после запрета сатанистов

Юристы Илья Русяев и Сергей Жорин в беседе с Life.ru разъяснили последствия запрета «Международного движения сатанизма»* для эзотерических практик и символики.

По словам юристов, популярное шоу «Битва экстрасенсов» не подпадает под действие решения Верховного суда, так как представляет собой развлекательную программу, а не организованное движение. Также не стоит пугаться, если в гардеробе есть футболка с мистическими символами.

«Важно: сам по себе символ (например, пентаграмма) или философские воззрения не обязательно являются экстремизмом. Решение касается именно организованной структуры и ее действий. Одиночные носители символов (например, футболка с пентаграммой) не подпадают под это автоматически, но могут привлечь внимание органов», — пояснил адвокат Жорин.

Опрошенные юристы сходятся во мнении, что астрологи, гадалки и другие представители эзотерических практик не попадают под действие запрета. Однако Русяев предупредил: если символика визуально совпадает с элементами, признанными экстремистскими, каждый случай потребует индивидуальной правовой оценки.

Напомним, что решение Верховного суда, принятое 23 июля, запрещает только деятельность конкретной организации — «Международного движения сатанизма»*. Как подчеркивают юристы, это не ставит вне закона все мистические практики и не вводит цензуру на соответствующую символику в искусстве или массовой культуре.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин законом приравнял экстремистские сообщества к организациям.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России