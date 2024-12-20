Россиянам объяснили, где будет действовать льготная ипотека на «вторичку»

Расширение программы льготной ипотеки под 6% на вторичное жилье не отразится на темпах строительства нового жилья, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Программа будет действовать в регионах, в которых низкие темпы строительства жилья. На Москву и Санкт-Петербург она распространяться не будет, так как в этих городах строится достаточное количество жилья, пояснил он в интервью ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что учительницу из Ноябрьска оставили без положенного служебного жилья. Оказалось, что в муниципальном жилфонде не осталось свободных квартир. Власти города предложили попробовать получить льготы и приобрести собственное жилье по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека».