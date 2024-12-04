Учительницу из Ноябрьска оставили без положенного служебного жилья

Учительница из Ноябрьска (ЯНАО) приехала в город на трудоустройство по приглашению в 2020 году, но так и не дождалась служебной квартиры и других мер поддержки. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Жалобу северянка оставила на портале «Обращения ЯНАО». По ее словам, у нее нет положенного служебного жилья и регистрации в городе. По этой причине она не может получить и другие льготы как учитель.

В 2021 году, как уточнила женщина, ей предоставили комнату по договору найма. Жить она там не стала, что привело к отказу в выдачи другого места ввиду непроживания в выданном ранее помещении.

Оказалось, что в муниципальном жилфонде не осталось свободных квартир. Власти города предложили попробовать получить льготы и приобрести собственное жилье по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека».

По правилам, на Ямале востребованным редким педагогам и врачам компенсируют до 25 тысяч рублей в месяц на аренду жилья, а также могут выдать служебную квартиру.

Ранее сообщалось, что 3,5 тысячи учителей получают выплату на аренду жилья в Московской области.