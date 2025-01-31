Жителям Подмосковья рассказали о назначении пенсии при работе с вредными условиями труда

Жители Подмосковья имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, если у них есть достаточное количество лет стажа на соответствующих видах работ, а также количество лет общего стажа. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Одинцово.

Она уточнила, что условием назначения страховой пенсии по старости является наличие не менее 15 лет страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30.

«Пенсия может быть назначена мужчинам по достижении возраста 50 лет и женщинам по достижении возраста 45 лет, если они проработали соответственно не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах и имеют страховой стаж соответственно не менее 20 лет и 15 лет», — добавила Фаевская.

По ее словам, для этого потребуется также наличие индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30.

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