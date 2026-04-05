В Москве перед Пасхой ожидаются кратковременные дожди и потепление до +12

В Москве в Великую субботу, которая предшествует Пасхе, ожидается облачная погода с прояснениями и локальными кратковременными осадками. Днем температура воздуха в столице может подняться до плюс 12 градусов, об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

По информации синоптиков, в дневные часы воздух прогреется до +7…+12 градусов, при этом местами возможен слабый дождь. Ветер, как ожидается, будет слабым, что сохранит относительно комфортные погодные условия.

Ночью перед субботой в городе прогнозируется облачная погода без осадков. Температурные показатели в темное время суток составят от минус 3 до плюс 2 градусов.

Великая суббота в православной традиции считается последним днем перед празднованием Пасхи. В этот день в храмах обычно проходит освящение пасхальных угощений — куличей, яиц, творожных пасх и других праздничных продуктов.

Ранее сообщалось, что Пасха зависит от полнолуний и весеннего равноденствия.