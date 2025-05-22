Россиянам объяснили, когда можно «воровать» яблоки с дерева соседа

Юрист Александр Хаминский разъяснил в беседе с RT, в каких случаях можно законно собирать плоды с деревьев, растущих на соседском участке.

По словам специалиста, если ветви плодовых деревьев или кустарников переходят через забор и нависают над общественной землей, то есть законное право срывать фрукты и ягоды. Также это правило действует, если ветки дерева соседа свисают на ближний участок. То есть, владелец земли может сорвать себе плоды.

Однако эксперт предупредил: если во время сбора урожая будут повреждены ветки, это может обернуться административным штрафом от 300 до 500 рублей за умышленную порчу чужого имущества.

Хаминский подчеркнул, что все плоды, растущие непосредственно на участке соседа, принадлежат ему — даже если они свисают над границей территории.

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