Россиянам объяснили, кто может получить подарок от государства на Новый год

Фото: [ Подготовка к Новому году в Ступино/Медиасток.рф ]

В преддверии новогодних праздников депутат Госдумы Никита Чаплин разъяснил RT, какие категории граждан могут претендовать на праздничные подарки от государства.

По словам парламентария, в перечень потенциальных получателей входят дети участников специальной военной операции, многодетные семьи, дети с инвалидностью и дети, чьи родители имеют инвалидность, а также дети, оставшиеся без попечения родителей. При этом парламентарий подчеркнул, что единого федерального стандарта не существует — окончательный список получателей и содержание подарков определяются на региональном уровне с учетом местных бюджетов и традиций.

Чтобы получить праздничный набор, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги», указав соответствующую категорию, либо обратиться непосредственно в органы социальной защиты, районные администрации или центры социальной поддержки.

Эта новогодняя акция стала частью системной социальной политики, о чем свидетельствует недавнее напоминание в Госдуме о выплатах к Международному дню пожилых людей.

Ранее жителей Подмосковья пригласили принять участие во Всероссийской акции «Экоелка».