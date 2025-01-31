Россиянам объяснили, почему на 23 февраля они отдыхают два дня

В этом году День защитника Отечества россияне будут праздновать в воскресенье. Но отдыхать предстоит всего два дня, а не три.

Дело в том, что Правительство РФ приняло решение перенести дополнительный выходной на май, пояснила РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова. Вместо 24 февраля россияне будут отдыхать 8 мая. Для этого власти утвердили постановление «О переносе выходных дней на 2025 год».

И хотя в феврале россияне будут отдыхать всего два дня подряд, это с лихвой компенсируется в мае. В последний месяц весны у россиян дважды будут длинные выходные — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Ранее турэксперт Осипова перечислила топ мест для отдыха весной этого года.