Турэксперт Осипова перечислила топ мест для отдыха весной этого года

Планирование отдыха заранее позволяет экономить путешественникам время и деньги. В настоящее время уже стартовал этап раннего бронирования, когда многие выбирают место отдыха, средства размещения и заботятся об отдыхе заранее. Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталия Осипова рассказала, какие направления будут в тренде весной текущего года. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, в плане зарубежных направлений – это Таиланд, Египет, ОАЭ, Турция, Мальдивы, Индонезия, Куба, а внутренних - Москва и Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, города Золотого и Серебряного кольца.

Эксперт пояснила, что в это время года во многих местах теплая, но не жаркая погода. Наиболее часто отечественные путешественники весной направляются в Турцию, особенно на экскурсионные программы в Стамбул. Кроме того, в Турцию увеличился спрос более чем вдвое, а на Мальдивы и Шри-Ланку – втрое, в России лидирует Крым – спрос на него вырос в пять раз. Также, несмотря на экологическую катастрофу, наблюдается и активное бронирование в Анапе.

По ее мнению, в целом следует заранее бронировать отдых и выбирать объект размещения, прежде всего в период майских праздников, когда значительно возрастают туристические потоки. Однако на этапе раннего бронирования организованным путешественникам рекомендуется оформлять страховку от невыезда, которая гарантирует, что турист вернет свои деньги.

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