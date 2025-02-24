Россиянам объяснили, почему на 8 Марта не будет длинных выходных

В этом году 8 Марта выпадает на субботу, но трех выходных у россиян не будет.

Дело в том, что было принято решение перенести выходной день на 13 июня, сообщила в интервью РИА Новости эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова.

«На Международный женский день (8 Марта) длинных выходных в этом году не будет, несмотря на то, что праздничная дата выпала на выходной (суббота). Этот день отдыха перенесен на июнь», — сказала Владимирова.

В связи с постановлением правительства выходной день был перенесен на 13 июня. Таким образом, на День России граждан РФ ждут четыре выходных дня.

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