Россиянам объяснили, почему полис ОМС может стать недействительным

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал каналу RT, какие есть условия, при которых полис обязательного медицинского страхования (ОМС) может перестать действовать.

Полис ОМС может стать недействительным по ряду причин. Депутат Чаплин перечисляет следующие:

смена персональных данных (ФИО, дата рождения),

прекращение гражданства России,

слишком давняя перерегистрация полиса,

смена работы и ключевых данных.

Все эти пункты могут стать проблемой, если человек не уведомил страховую компанию о смене информации по каким-либо документам.

«Также рекомендую проверять статус полиса на сайте территориального фонда ОМС или через портал „Госуслуги“, — заключил собеседник RT.

При ситуациях, когда полис ОМС не могут найти в базах, нужно обращаться в свою страховую компанию, выдавшую документ. Именно там должны найти пути решения и предложить варианты.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести специальную страховку для «трезвых водителей».