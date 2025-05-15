Россиянам объявили о датах выходных и праздников в 2026 году

Проблем с балансом рабочих и выходных дней в 2026 году не ожидается, действующий порядок распределения выходных останется без изменений. Об этом в интервью РИА Новости рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Глава ведомства уточнил, что министерство в настоящее время ведет обсуждение с последующим утверждением графика выходных в предстоящем году.

В 2026 году в России сохраняется традиционный режим с 247 рабочими днями и 118 выходными, включая государственные праздники и нерабочие дни. Перечень официальных нерабочих праздничных дат закреплен в ст. 112 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) и включает новогодние и майские выходные, День защитника Отечества, Международный женский день и День народного единства.

В этом году новогодние каникулы длились целых 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Помимо этого, выходными днями были 22 и 23 февраля в честь празднования Дня защитника Отечестве, а также 8 и 9 марта — в честь Международного женского дня.

Во время майских праздников россияне отдыхали с 1 по 4 мая в честь Дня Труда и с 8 по 11 мая — праздновали День Победы.

Кроме того, нерабочими праздничными датами в году являются 12–15 июня, приуроченные к празднованию Дня России, а также 2–4 ноября — в честь Дня народного единства.

Интересно, что в этом году 4 и 5 января выпали на субботу и воскресенье. В связи с этим эти нерабочие дни были перенесены на более удобные даты — пятницу, 2 мая, и среду, 31 декабря.

Также были сделаны переносы с воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая. С субботы, 8 марта, выходной перенесли на пятницу, 13 июня. Также с субботы, 1 ноября, выходной перенесен на понедельник, 3 ноября.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина сообщила, что на праздновании Дня России в июне россиян ждут длинные выходные.